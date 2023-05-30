Избавляются от украинцев: еще один европейский клуб выбросил экс-футболиста сборной за дверь

Венгерский Фехервар принял решение попрощаться с украинским опорником Евгением Макаренко. Футболист покинул команду спустя два года в клубе.

По окончании сезона-2022/2023 венгерский Фехервар решил попрощаться с четырьмя футболистами, среди которых оказался украинец Евгений Макаренко.

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Контракт Макаренко с Фехерваром истекает в конце июня 2023 года, а новое соглашение украинский опорник с клубом не подписывал. Уже 1 июля футболист станет свободным агентом, но может искать себе новую команду.

Фехервар закончил прошедший сезон лишь на 10-м месте, набрав 35 баллов в 33-х турах Венгерского национального чемпионата I. Ниже оказались только Гонвед и Вашаш, набравшие на 2 и 9 очков соответственно.

Этот клуб был первым в карьере украинского опорника из Венгрии. До этого Евгений поиграл в Украине и в Бельгии.

Теперь в Фехерваре остается играть только один украинец – защитник Артем Шабанов, перебравшийся туда в феврале 2022 года. Его контракт с венгерским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Главное о карьере Макаренко в Фехерваре

11 августа 2021 года Фехервар объявил о подписании Макаренко. Евгений перешел из бельгийского Андерлехта, а этот трансфер стоил венграм 200 тысяч евро.

В своем последнем сезоне в этой венгерской команде украинец провел 23 матча, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

Всего в футболке Фехервара провел за эти годы 56 поединков – 2 мяча и 7 результативных передач.

К слову. У Макаренко есть 15 сыгранных матчей за сборную Украины. Последний раз играл за "сине-желтых" еще 8 сентября 2021 года в товарищеском поединке против Чехии (1:1). Тогда Евгений провел на поле 56 минут.