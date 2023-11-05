Месси, подвинься: Беседин получил "Золотой мяч" после чемпионства за границей – видео

Ордабас продолжает праздновать свое чемпионство в Казахстане. Евгений Макаренко и Артем Беседин осводили на свои шеи золотые медали.

Казахстанский клуб решил со всеми почестями отметить свое первое чемпионство в истории. Все футболисты пришли на церемонию, чтобы получить свои памятные знаки отличия.

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И это не шутки

Артем Беседин и Евгений Макаренко получили свои награды в виде "Золотого мяча", который 30 октября получил Лионель Месси. Такие аналоги "Золотого мяча" получили все игроки Ордабаса.

Видео награждения Беседина

Теперь украинские болельщики увидели все… Ведь в Украине Беседин был "жертвой" насмешек со стороны болельщиков, которые подтрунивали над форвардом из-за его игры.

Напомним, что Беседин выступает за казахстанский клуб с июля 2023-го, а Макаренко пришел в команду на 7 дней позже Артема. Контракт Беседина истекает из Ордабасы в конце 2024-го года, а Евгения – 31 декабря 2023-го.

Нападающий провел в текущем сезоне за Ордабасы 10 поединков, в которых забил 2 гола. Его земляк, играющий на позиции опорника, отыграл 12 матчей – 1 гол и 2 ассиста.