Казахстанський клуб вирішив із усіма почестями відсвяткувати своє перше чемпіонство в історії. Усі футболісти прийшли на церемонію, аби отримати свої пам'ятні відзнаки.

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І це не жарти

Артем Бєсєдін та Євген Макаренко отримали свої нагороди у вигляді "Золотого м'яча", який 30 жовтня здобув Ліонель Мессі. Такі аналоги "Золотого м'яча" отримали усі гравці Ордабаси.

Відео нагородження Бєсєдіна

Тепер українські уболівальники побачили все… Адже в Україні Бєсєдін був "жертвою" глузувань зі сторони уболівальників, які кепкували з форварда через його гру.

Нагадаємо, що Бєсєдін виступає за казахстанський клуб із липня 2023-го, а Макаренко прийшов у команду на 7 днів пізніше від Артема. Контракт Бєсєдіна спливає із Ордабаси вкінці 2024-го року, а Євгена – 31 грудня 2023-го.

Нападник провів у поточному сезоні за Ордабаси 10 поєдинків, у яких забив 2 голи. Натомість його земляк, який грає на позиції опорника, відіграв 12 матчів – 1 гол та 2 асисти.