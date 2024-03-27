"Менее валидольная игра": Левченко – о победе сборной Украины над Исландией

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал выход команды Сергея Реброва на Евро-2024. "Сине-желтые" в финале плей-офф квалификации одержали волевую победу над Исландией.

Сборная Украины по футболу вышла на чемпионат Европы 2024. В финале плей-офф квалификации подопечные Сергея Реброва победили национальную команду Исландии со счетом 2:1, пропустив первыми в ходе решающей встречи.

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Левченко о выходе сборной Украины на Евро-2024

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал выход "сине-желтых" на Евро-2024. По мнению специалиста, украинцы меньше заставили нервничать болельщиков, чем в полуфинальном матче с Боснией и Герцеговиной (2:1).

"У меня только положительные впечатления. Если смотреть на результат. По игре, то она уже не была такой валидольной, как с боснийцами. Пропустили гол, это неприятно. Но я рад, что смогли собраться и победить.

Если посмотреть на всех футболистов, что сыграли, то, считаю, мы очень грамотно сыграли. Было несколько моментов, когда могли пропустить еще, но в целом только положительные эмоции", – сказал Левченко.

На чемпионате Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года, сборная Украины сыграет в одной группе с национальными командами Бельгии, Словакии и Румынии. В плей-офф выйдут первые два места, а также четыре лучших третьих места среди шести квартетов.