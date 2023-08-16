Легендарный спортивный менеджер уволился из Днепра-1: где продолжит карьеру Красников

Футбольный функционер решил покинуть спортклуб после одного сезона работы. Евгений решил вернуться в родной клуб, где стал известен.

В прошлом году Днепр-1 усилил свой менеджмент новым спортивным директором. Им стал Евгений Красников, долгое время до этого работавший в Металлисте.

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Клуб провел хороший сезон в УПЛ и претендовал на чемпионство в последние туры. Также Днепр-1 вышел в плей-офф Лиги конференций. Теперь же Красников объявил о своем уходе из днепровской команды.

В прошлом году я принял предложение руководства Днепра-1 взять на себя селекционную политику клуба и сформировать тренерский штаб. После того как команду покинул Игорь Йовичевич и семь футболистов основного состава, я считаю, нам удалось сформировать боеспособную команду. Если бы удалось выиграть чемпионат, счел бы для себя сезон успешным! На сегодняшний момент у Днепра осталась команда, которая и в этом сезоне готова бороться с чемпионством. После окончания сезона я долго размышлял над решением, но считаю его совершенно верным. Поэтому обратился к генеральному директору Андрею Руссолу с просьбой уволить меня с должности спортивного директора. Считаю, что на сегодняшний момент в клубе достаточно специалистов, которые смогут поднять команду на качественно новый уровень. В ближайшее время я планирую вернуться к работе в Металлисте,

– заявил Евгений.

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Напомним, что Красников был спортивным директором Металлиста с 2005 по 2013 годы. Именно в это время харьковчане показывали лучшие результаты – шесть бронзовых медалей и одна серебряная в УПЛ, а также четвертьфинал Лиги Европы.

Отметим, что Днепр-1 не слишком хорошо начал отчетный сезон. Команда вылетела из Лиги чемпионов и разгромно проиграла Славии на старте Лиги Европы. В первых двух турах УПЛ днепряне набрали 4 очка в играх с Полесием и Минаем.