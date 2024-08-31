Я боролся за независимость на фронте, – Корниец рассказал о дебюте на Паралимпиаде-2024

От 24 февраля 2024 года многие спортсмены стали на защиту Украины от кровавого нашествия со стороны России. Украинский волейболист рассказал о том, кем он был до войны и о дебюте на Паралимпиаде-2024.

Евгений Коринец в составе сборной Украины по волейболу дебютировал на Паралимпийских играх-2024 в Париже. Спортсмен рассказал о своем пути к соревнованиям и чем занимался с начала российско-украинской войны.

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Корниец до войны был профессиональным волейболистом

Перед началом войны Евгений Корниец был профессиональным волейболистом. В начале ужасной войны в Украине 27-летний спортсмен присоединился в ряды Вооруженных Сил Украины.

Волейболист сначала был в роте охране, а потом его перевели в 30-ю отдельную механизированную бригаду, где он был медиком и воевал на Бахмутском направлении. Во время выполнения боевого задания Корниец получил ранение, после чего ему ампутировали ногу.

Я представляю страну. Я боролся за независимость на фронте, я борюсь за ее рейтинг, не только в мире спортивном, но и вообще. Представляя [Украину], хочу, чтобы она была цветущей и [находилась] в мире,

– рассказал Корниец.

Украинец заявил, что мы должны показать миру то, что в это трудное время для страны мы можем бороться не только на фронте, а еще и в спорте.

Напомним, что в первом матче на Паралимпиаде-2024 украинские волейболисты проиграли сборной Ирана со счетом 0:3. Следующая игра состоится в воскресенье 1 сентября против Германии.