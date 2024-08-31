Євгеній Корінець у складі збірної України з волейболу дебютував на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі. Спортсмен розповів про свій шлях до змагань та чим займався з початку російсько-української війни.

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Корнієць до війни був професійним волейболістом

Перед початком війни Євгеній Корнієць був професійним волейболістом. На початку жахливої війни в Україні 27-річний спортсмен приєднався до лав Збройних Сил України.

Волейболіст спочатку був у роті охороні, а потім його перевели у 30-у окрему механізовану бригаду, де він був медиком та воював на Бахмутському напрямку. Під час виконання бойового завдання Корніець отримав пораннення, після чого йому ампутували ногу.

Я представляю країну. Я виборював незалежність на фронті, я виборюю її рейтинг, не лише у світі спортивному, але й взагалі. Представляючи [Україну], хочу, щоб вона була квітучою і [перебувала] в мирі,

– розповів Корнієць.

Українець заявив, що ми повинні показати світу те, що у цей важкий час для країни ми можемо боротись не тільки на фроніт, а ще й у спорті.

Нагадаємо, що у першому матчі на Паралімпіаді-2024 українські волейболісти програли збірні Ірану з рахунком 0:3. Наступна гра відбудеться у неділю 1 вересня проти Німеччини.