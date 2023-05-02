Засунул в ворота: гол Коноплянки спас команду от поражения в Польше - видео
В понедельник, 1 мая, Краковия принимала Медзь в 30-м туре польского Экстракляса. Евгений Коноплянка принес команде одно очко.
Евгений Коноплянка начал матч со скамейки запасных Краковии. 33-летний атакующий полузащитник появился на поле после перерыва вместо Матеуша Бочнака, пишет 24 Канал.
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Спасательный гол украинца
23 минуты понадобилось Коноплянке, чтобы отличиться результативным действием. Евгений с мячом оказался перед воротами Медя, но с первым ударом справился голкипер. Выстрел же у украинца не удался. Однако мяч отлетел снова в Коноплянку, который уже в падении занес мяч в сетку владений Абрамовича.
Евгений сравнял счет во встрече 1:1.
Отметим, что гости размочили нули на табло на компенсированную до первого тайма минуту.
Видео гола Коноплянка за Краковию
Больше в матче голов не было. В итоге – 1:1, ничейный поединок с украинским следом.
- Для Коноплянки этот гол стал 4-м в футболке Краковии в текущем сезоне-2022/2023. В общей сложности Евгений провел в этом сезоне 24 матча, в которых еще и дважды ассистировал партнерам по команде.
- Напомним, что Коноплянка выступает за польский клуб с февраля 2022 года, перейдя из донецкого Шахтера, где "грел лавку".
- Контракт с Краковией рассчитан до конца июня 2023г.
К слову, Краковия после 30 туров занимает 7-е место в турнирной таблице Экстраклясы, имея в своем активе 42 балла.