Євген Коноплянка розпочав матч із лави запасних Краковії. 33-річний атакувальний півзахисник з'явився на полі по перерві замість Матеуша Бочнака, пише 24 Канал.
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Рятівний гол українця
23 хвилини знадобилось Коноплянці, аби відзначитись результативною дією. Євген із м'ячем опинився перед воротами Медзя, але з першим ударом впорався голкіпер. Адже постріл в українця не вдався. Однак м'яч відлетів знову до Коноплянки, який вже у падінні заніс м'яч у сітку володінь Абрамовича.
Євген зрівняв рахунок у зустрічі 1:1.
Відзначимо, що гості розмочили нулі на табло на компенсованій до першого тайму хвилини.
Відео голу Коноплянка за Краковію
Більше у матчі голів не було. У підсумку – 1:1, нічийний поєдинок із українським слідом.
- Для Коноплянки цей гол став 4-м у футболці Краковії у поточному сезоні-2022/2023. Загалом Євген провів у цьому сезоні 24 матчі, у яких ще й двічі асистував партнерам по команді.
- Нагадаємо, що Коноплянка виступає за польський клуб із лютого 2022 року, перейшовши із донецького Шахтаря, де "грів лавку".
- Контракт із Краковією розрахований до кінця червня 2023 року.
До слова, Краковія після 30-ти турів посідає 7-ме місце у турнірній таблиці Екстракляси, маючи у своєму активі 42 бали.