Поставил точку в матче

Краковия уверенно прошла первый круг в кубковом турнире, обыграв соперника со счетом 1:3. Точку в матче поставил Евгений Коноплянка, пишет 24 канал.

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Левый вингер отметился записавший свою фамилию в протокол поединка на четвертой компенсированной к основному времени минуте. Это дебютный мяч для украинского в польской команде. Краковия пробилась в 1/16 финала Кубка Польши.

До этого последний раз Коноплянка играл за Краковию 20 августа против вроцлавского Шленска (1:1). Против Стражи был вне заявки команды. В новом сезоне провел 3 матча.

К слову. Коноплянка подписала контракт с Краковией до конца июня 2023 года. Евгений перешел в польский клуб в статусе свободного агента.

3 сентября Краковия продолжит выступления в польском Экстраклясе. В этот день клуб Коноплянки примет дома Ракув.