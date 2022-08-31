Поставив крапку у матчі

Краковія впевнено пройшла перше коло у кубковому турнірі, обігравши суперника з рахунком 1:3. Крапку у матчі поставив Євген Коноплянка, пише 24 канал.

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Лівий вінгер відзначився записав своє прізвище у протокол поєдинку на четвертій компенсованій до основного часу хвилині. Це дебютний м'яч для українця у польській команді. Краковія пробилась в 1/16 фіналу Кубка Польщі.

До цього востаннє Коноплянка грав за Краковію 20 серпня проти вроцлавського Шльонська (1:1). Проти Варти був поза заявкою команди. У новому сезоні провів 3 матчі.