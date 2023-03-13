Фееричного возвращения может не быть: игрок сборной Украины травмировался перед матчем с Англией
Источник:Dzyennik Polski
Участие Евгения Коноплянки в матче против сборной Англии под угрозой. Вингер только что вернулся в расположение "сине-желтой" команды.
Евгений Коноплянка рискует пропустить стартовый матч отбора к Евро-2024 против сборной Англии на Уэмбли. Именно на центральном стадионе "Туманного Альбиона" вингер в свое время забивал шикарный гол.
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Все идет не по плану
Евгений Коноплянка травмировался в довольно обыденной ситуации, а конкретнее – на тренировке Краковии. Главный тренер польского коллектива Яцек Зелински объяснил, почему украинец пропустил поединок Экстраклясы против Варты (0:0) и анонсировал отсутствие Коноплянки на матче против Ракува 18 марта.
Он получил травму на тренировке в пятницу, в день отъезда оказалось, что он не сможет играть. Ему сделали МРТ, но результатов еще нет. Похоже, что в матче против Ракува он не сыграет,
– рассказал тренер Краковии.
Таким образом, Евгений Коноплянка рискует пропустить и стартовый матч квалификации Евро-2024 против Англии (26 марта), на который он был вызван в сборную Украины после почти двухлетнего перерыва. К тому же поединок против "трех львов" могут пропустить Андрей Ярмоленко и Илья Забарный.
Евгений Коноплянка в сборной Украины
- Коноплянка дебютировал за сборную Украины в 2010 году против сборной Литвы
- Евгений выступал за сборную "сине-желтых" на домашнем Евро-2012, где отдал голевую передачу на Андрея Шевченко. Также Коноплянка выступил еще на Евро-2016. Мог отметиться единственным голом украинцев на том Евро, если бы не вынес Боатенг, который вынес мяч с линии ворот. К тому же Евгений помог сборной Украины выйти на Евро-2020, сделав дубль в ворота сборной Сербии.
- Коноплянка – автор первого гола Украины в Лиге Наций. Коноплянка поразил ворота сборной Чехии, впоследствии "сине-желтые" вышли в дивизион А.
- Коноплянка забил за "сине-желтых" 21 гол и отдал 15 голевых передач.
- Последний свой матч за сборную Украины провел в рамках Лиги наций против сборной Швейцарии в 2020 году.