Євген Коноплянка ризикує пропустити стартовий матч відбору до Євро-2024 проти збірної Англії на Уемблі. Саме на центральному стадіоні "Туманного Альбіону" вінгер свого часу забивав шикарний гол.

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Все йде не за планом

Євген Коноплянка травмувався у досить буденній ситуації, а конкретніше – на тренуванні Краковії. Головний тренер польського колектива Яцек Зелінськи пояснив, чому українець пропустив поєдинок Екстракляси проти Варти (0:0) та анонсував відсутність Коноплянки на матчі проти Ракува 18-го березня.

Він отримав травму на тренуванні в п’ятницю, у день від’їзду виявилося, що він не зможе грати. Йому зробили МРТ, але результатів ще немає. Схоже, що в матчі проти Ракува він не зіграє,

– розповів тренер Краковії.

Таким чином, Євген Коноплянка ризикує пропустити й стартовий матч кваліфікації Євро-2024 проти Англії (26-го березня), на який він був викликаний до збірної України після майже дворічної перерви. До того ж, поєдинок проти "трьох левів" можуть пропустити Андрій Ярмоленко та Ілля Забарний.

Євген Коноплянка у збірній України