Экс-звезда сборной Украины и победитель Лиги Европы поедет доигрывать в Румынию
Источник:твиттер Эмануэля Рошу
Похоже, Евгений Коноплянка определился с клубом, в котором продолжит свою карьеру. Футболист оформит румынскую прописку, хотя многие сватали его в Португалию.
33-летний атакующий полузащитник примеряет футболку румынского ЧФР из Клуж-Напоки. Футбольный инсайдер сообщил, что стороны заключат контракт на 2 года.
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Снова будет играть вблизи украинской границы
Многие сватали Коноплянку в португальский чемпионат, но Евгений выбрал совсем другое направление продолжения профессиональной карьеры.
Новый клуб украинского футболиста в прошлом сезоне стал третьим. В новом-2023/2024 ЧФР лидирует в таблице после двух сыгранных матчей, набрав максимальные 6 очков.
Последним клубом Коно была польская Краковия, с которой украинец стал 7-м по итогам сезона-2022/2023 в Экстраклассе. Клуб бывшего футболиста сборной Украины набрал 46 баллов в 34 турах и не смог квалифицироваться в еврокубки на следующий сезон.
В футболке польского клуба успел провести 38 встреч – 4 гола и 2 ассиста.
Карьера Коноплянки идет к своему логическому окончанию
- До 2015 года выступал за Днепр, где и снискал себе футбольную славу. В составе днепрян Коноплянка стал настоящей футбольной звездой, на которую положила глаз Севилья и впоследствии оформила трансфер Евгения.
- Но в Испании с футболом у Коно не сложилось. Хотя украинец вместе с испанским клубом завоевал кубок Лиги Европы. В 2016 был арендован Шальке, который уже летом 2017-го выкупил контракт украинца у испанцев.
- Два года Коноплянка провел в Германии и в 2019 вернулся в Украину, подписав контракт с Шахтером. Там ему прочили камбэк в карьере, но и в составе "горняков", что-то у Коно пошло не с планом. Помешали травмы. Хотя в сезоне-2019/2020 стал чемпионом Украины.
- В феврале 2022 года Евгений перешел в Краковию и 1 июля 2023 года стал свободным агентом.