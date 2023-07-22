В Румынии подтвердили приезд Коноплянки в клуб, который сыграет в Лиге конференций

Румынский ЧФР из Клуж-Напоки усилится бывшим футболистом сборной Украины Евгением Коноплянкой. В клубе уже подтвердили эту информацию.

Владелец румынского клуба Нелуцу Варга открыл занавес, когда Евгений Коноплянка подпишет контракт с ЧФР. Уже 23 июля украинский футболист приедет в Клуж, чтобы официально стать игроком третьего по силе клуба Румынии в прошлом сезоне-2022/2023.

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Президент румынского клуба отметил важность Коноплянки и его футбольные навыки. Варг уверен, что Евгений сможет помочь команде в текущем сезоне.

Мы поладили с Коноплянкой. В воскресенье он приедет в Клуж для подписания контракта. Он ценный игрок, его резюме впечатляет. Это игрок, который разбирается в футболе и поможет команде,

– заявил Варга.

Инсайдер Эммануэль Рошу говорил о 2-летнем контракте. Теперь выплыли новые условия сотрудничества. ЧФР заключит соглашение с Коноплянкой на 2 года, но не возможность ее пролонгации еще на год, то есть 2+1.

ЧФР станет шестым клубом в карьере Коноплянки. До этого выступал за польскую Краковию, которую бросил по окончании контракта 1 июля. За "красно-белых" Евгений провел 38 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Новый клуб украинца будет играть в квалификации Лиги конференций, ведь в прошлом сезоне 2022/2023 занял третье место в румынском чемпионате. Уже 27 июля ЧФР сыграет первый поединок против турецкого Аданадемирспора. Ответный матч состоится 3 августа.

Отметим, что ЧФР победоносно стартовал в новом сезоне румынской Лиги 1, набрав 6 очков в двух турах. Клуб из Клужа лидирует в турнирной таблице.