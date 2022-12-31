Донецкий Шахтер заплатил немецкому Шальке-04 1,8 миллиона евро за переход Евгения Коноплянки в сентябре 2019 года. "Горняки" возлагали большие надежды на игрока сборной Украины, который должен был стать альтернативой бразильцу Тайсону.

Читайте также Коноплянка напомнил о себе: украинец отдал крутой ассист в чемпионате Польши - видео

Коноплянка: Меня делали во всем виноватым

Однако звездный футболист не оправдал надежд руководства клуба и болельщиков. По мнению Коноплянки, этому помешала травма, из-за которой игрок долго восстанавливался. А также смена тренера, ведь Евгения приглашал в команду Луиш Каштру. Новый наставник Шахтера Роберто Де Дзерби не рассчитывал на возрастного футболиста. Итальянец делал ставку на молодого Михаила Мудрика, который стал открытием сезона.

Ко мне подошел Дарио Срна и сказал, что новый тренер (Де Дзерби – прим.) на меня не рассчитывает. Я сказал, что я не могу сейчас уйти, потому что у меня травма. Так что я остался с лета до зимы. Я начал тренироваться, доказывать, но видел ко мне негатив. У него было ко мне предвзятое отношение. Не важно, как я сыграл, тренировался или еще что-то, меня делали во всем виноватым,

– сказал Коноплянка.

Коноплянка никак не вернет прежнюю форму