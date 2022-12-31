Донецкий Шахтер заплатил немецкому Шальке-04 1,8 миллиона евро за переход Евгения Коноплянки в сентябре 2019 года. "Горняки" возлагали большие надежды на игрока сборной Украины, который должен был стать альтернативой бразильцу Тайсону.
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Коноплянка: Меня делали во всем виноватым
Однако звездный футболист не оправдал надежд руководства клуба и болельщиков. По мнению Коноплянки, этому помешала травма, из-за которой игрок долго восстанавливался. А также смена тренера, ведь Евгения приглашал в команду Луиш Каштру. Новый наставник Шахтера Роберто Де Дзерби не рассчитывал на возрастного футболиста. Итальянец делал ставку на молодого Михаила Мудрика, который стал открытием сезона.
Ко мне подошел Дарио Срна и сказал, что новый тренер (Де Дзерби – прим.) на меня не рассчитывает. Я сказал, что я не могу сейчас уйти, потому что у меня травма. Так что я остался с лета до зимы. Я начал тренироваться, доказывать, но видел ко мне негатив. У него было ко мне предвзятое отношение. Не важно, как я сыграл, тренировался или еще что-то, меня делали во всем виноватым,
– сказал Коноплянка.
Коноплянка никак не вернет прежнюю форму
- Напомним, что в составе "горняков" Коноплянка сыграл 46 матчей, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.
- В феврале 2022 полузащитник на правах свободного агента перешел в польскую Краковию.
- Однако в новой команде Евгений тоже не впечатляет результативной игрой: 3 гола + 1 ассист в 23 матчах.
- По данным Transfermarkt стоимость Коноплянки составляет 700 тысяч евро.