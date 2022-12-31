Донецький Шахтар заплатив німецькому Шальке-04 1,8 мільйони євро за перехід Євгена Коноплянки у вересні 2019 року. "Гірники" покладали великі надії на гравця збірної України, який повинен був стати альтернативою бразильцю Тайсону.

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Коноплянка: Мене робили у всьому винним

Проте зірковий футболіст не виправдав сподівань керівництва клубу і вболівальників. На думку Коноплянки, цьому завадила травма, через яку гравець довго відновлювався. А також зміна тренера, адже Євгена запрошував до команди Луїш Каштру. Новий наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі не розраховував на вікового футболіста. Італієць робив ставку на молодого Михайла Мудрика, який став відкриттям сезону.

До мене підійшов Даріо Срна та сказав, що новий тренер (Де Дзербі – прим.) на мене не розраховує. Я сказав, що я не можу зараз піти, бо маю травму. Тож я залишився з літа до зими. Я почав тренуватись, доводити, але бачив до мене негатив. У нього було до мене упереджене ставлення. Не важливо, як я зіграв, тренувався чи ще щось, мене робили у всьому винним,

– сказав Коноплянка.

Коноплянка ніяк не поверне колишню форму