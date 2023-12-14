"Будущего в Клуже не вижу": Коноплянка объяснил свой провал в Румынии

Бывший игрок сборной Украины Евгений Коноплянка в ближайшее время может сменить клубную прописку. Переход в румынский ЧФР Клуж оказался ошибкой.

Летом 2023 года Евгений Коноплянка переходил в румынский клуб ЧФР Клуж в статусе суперзвезды. "Железнодорожники" рассчитывали, что украинский вингер пригодится им в матчах чемпионата и еврокубках.

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Коноплянка: Тренер ни разу меня не наигрывал

Однако украинец практически не получал игровое время на поле. Тренер не видел его в составе команды. А президент Клужа Нела Варга вообще назвал Евгения "огромным разочарованием".

По мнению Коноплянки, главная причина его неудач состоит в тренере. Наставник изначально не видел его в своих игровых схемах.

Поведение тренера, которое я не понимаю на сегодняшний день. Перед тем, как приходить в команду, я ему позвонил по телефону, чтобы убедиться, что я ему нужен. Потому что клуб сказал, что хочет меня видеть. Я поговорил с ним по телефону – он сказал, что ждет меня. Я узнал, по какой тактике мы играем, знал ведь, что он любит играть 5-3-2. И это значит, что я могу играть только нападающего в этой схеме, но понимаю, что в 34 года стать нападающим будет не так легко. Но он добавил, что планирует менять на 4-3-3. Тогда это все меняло, но когда я приехал в клуб, то если в двух словах рассказать – он меня ни разу не наигрывал на сегодня. Почему так?,

– рассказал Коноплянка.

Такое положение вещей не удовлетворяет уровень амбиций экс-игрока сборной Украины. После разговора с тренером Коноплянка понял, что будущего у него в Клуже нет.

Я тоже решил узнать его после месяца пребывания в команде – почему он меня не ставит, когда я находился на тренировках в хорошей форме. Но даже после этого он мне не дал ни разу сыграть с первых минут. Он объяснил только то, что схему пока не меняет и место найти сложно. Я спросил его: "А почему я здесь? Я приехал не за деньгами, а для того, чтобы играть, выигрывать трофеи". После чего он не смог на это ответить. Только сказал, что ему тоже здесь тяжело даются какие-то решения. Не знаю, что это могло означать, но точно меня эта ситуация не устраивает. Я сказал агенту, чтобы передали в клуб, что с этим тренером я своего будущего здесь не вижу,

– заметил Коноплянка.

Для объективности заметим, что Коноплянка достаточно часто получал травмы. По всей вероятности, тренер не хотел рисковать, бросая его сразу в бой. После нескольких появлений на поле 34-летний вингер снова оказывался в лазарете.