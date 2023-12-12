Будет искать новые таланты: скандальный игрок трудоустроился в Динамо
Источник:Футбол24
Киевское Динамо не забывает тех, кто много лет своей футбольной карьеры отдал команде. Одной из таких легенд с ноткой скандала есть бывший защитник киевлян Евгений Хачериди.
36-летний Евгений Хачериди снова причастен к столичному гранду, но в этот раз уже не наденет бело-синюю футболку. Бывший защитник будет работать в структуре клуба.
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Возвращение "бывших"
По информации СМИ, Хачериди работает в селекционном отделе Динамо, где занимается поиском новых футболистов для "бело-синих". К работе Евгений приступил еще в ноябре.
Другой бывший футболист Динамо Артем Кравец тоже сменил должность в киевском клубе. Теперь бывший нападающий будет работать в скаутском отделе, хотя до этого работал в должности советника президента киевлян по развитию детско-юношеского футбола.
Напомним, что в последнем матче 2023 года динамовцы обыграли Оболонь 2:0 в киевском дерби. Команда Александра Шовковского в зимнее межсезонье набрала 28 очков и закончила год на 5 месте турнирной таблицы УПЛ-2023/2024.
Главное о футбольной карьере Хачериди в Динамо Киев
- Евгений Хачериди перешел в структуру Динамо в 2008 году, присоединившись ко второй команде киевлян.
- Лишь через год стал футболистом первой команды "бело-синих", где выступал до июля 2018 года. После чего перебрался в греческий паок.
- В футболке Динамо защитник провел 234 матча, в которых отличился 8 голами и 2 ассистами.
- Вместе со столичным клубом завоевал 6 трофеев.