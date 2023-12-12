36-летний Евгений Хачериди снова причастен к столичному гранду, но в этот раз уже не наденет бело-синюю футболку. Бывший защитник будет работать в структуре клуба.

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Возвращение "бывших"

По информации СМИ, Хачериди работает в селекционном отделе Динамо, где занимается поиском новых футболистов для "бело-синих". К работе Евгений приступил еще в ноябре.

Другой бывший футболист Динамо Артем Кравец тоже сменил должность в киевском клубе. Теперь бывший нападающий будет работать в скаутском отделе, хотя до этого работал в должности советника президента киевлян по развитию детско-юношеского футбола.

Напомним, что в последнем матче 2023 года динамовцы обыграли Оболонь 2:0 в киевском дерби. Команда Александра Шовковского в зимнее межсезонье набрала 28 очков и закончила год на 5 месте турнирной таблицы УПЛ-2023/2024.

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