Шантажировал руководство: хорватский клуб жестко наказал экс-футболиста сборной Украины

Неприятная ситуация сложилась в хорватском клубе Осиек. Руководство команды не спустило на нет выходку украинского легионера Евгения Чеберко.

Все началось с того, что украинский защитник отказался ехать вместе с командой на выездной поединок против Риеки, который прошел 2 апреля. Ведь есть на руках предложение от клуба МЛС, хотя само название заинтересованного клуба не разглашается. Из-за чего руководство Осиека жестко, но справедливо наказало Евгения Чеберко.

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Отказался ехать на поединок

Украинец получил штраф и теперь будет тренироваться отдельно от команды до дальнейшего решения о его будущем в клубе.

В Осиеке не понимают, почему такой бунт поступил Чеберко, к ситуациям которого всегда относились с пониманием. Чтобы морально поддержать Евгения в клубе, его назначили капитаном команды на домашний матч против Вараждина, который, к сожалению, закончился поражением команды украинского футболиста (0:1).

Также хорватский коллектив не имеет никаких задолженностей по зарплате перед Чеберком. От Евгения в клубе требовали только качественно выполнять свои профессиональные обязанности, которые он серьезно нарушил.

Единственное, о чем мы просили взамен, это о профессиональном отношении, которого, очевидно, накануне одной из важнейших игр сезона мы не получили. Какими бы требовательными ни были результаты, любой вид шантажа, игры на репутации клуба или постановка собственных интересов выше интересов Осиека недопустимы,

– комментируют в хорватском клубе.

Отметим. что выездной матч Осиека против Риеки закончился ничьей 1:1.

Клуб украинца претендует на медали Хорватской футбольной лиги. Осиек с 38 очками замыкает тройку лидеров после 27 туров. Риека идет 6-ю, имея в своем активе 35 баллов.

Кратко о выступлениях Чеберка в Осиеке

25-летний украинский защитник выступает за Осиек с 19 января 2022 года, перейдя из австрийского ЛАСКа.

Контракт Чеберко с хорватами рассчитан до конца июня 2025 года.

В текущем сезоне провел за Осиек 17 матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Транферная стоимость украинского защитника составляет 750 тысяч евро.

До перехода из Австрии в Хорватию поиграл в Украине в структуре Днепра и за луганскую звезду.

Напомним! В активе Чеберко есть один поединок в футболке сборной Украины. Он датирован 7 октября 2020 года. Евгений сыграл в товарищеском матче против Франции, закончившегося мировой 1:1. Защитник отыграл 45 минут.