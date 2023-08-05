Неудачный дебют: украинский защитник впервые сыграл в старте за клуб МЛС
Бывший игрок Днепра и Зари Евгений Чеберко вышел в стартовом составе Коламбус Крю на матч Кубка лиг. Украинец не сумел помочь своей команде одержать победу.
5 июля в Колумбусе (штат Огайо, США) состоялся матч 1/16 финала Кубка лиг, в котором местный Коламбус Крю принимал Миннесоту Юнайтед. Впервые в стартовом составе "бригады" вышел украинский легионер Евгений Чеберко, пишет 24 Канал.
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Болельщики недовольны Чеберко
Первый тайм встречи завершился вничью (1:1). И хотя вины Чеберка в пропущенном голе не было, однако тренер принял решение его заменить в перерыве.
Основное время завершилось со счетом 3:3. Так что победитель поединка определился в серии пенальти. В футбольной лотерее фортуна улыбнулась Миннесоте Юнайтед, которая была точнее при пробитии одиннадцатиметровых. В итоге команда Чеберко покинула турнир на стадии 1/16 финала.
После матча болельщики Коламбус Крю подвергли критике украинца, отметив его ошибки во время передач.
Второй представитель Украины в МЛС
- Напомним, что Евгений Чеберко стал игроком команды МЛС Коламбус Крю в июле 2023 года. Защитник со скандалом покинул свой предыдущий клуб Осиек.
- На счету Евгения уже три поединка за "бригаду". Все они сыграны в Кубке лиг.
- Свой первый матч в чемпионате МЛС Чеберко может сыграть 20 августа. В этот день его команда будет встречаться с Цинциннати. В турнирной таблице Коламбус Крю занимает 6-е место в Западной конференции.
- Отметим, что в американской лиге МЛС за Интер Майами уже играет футболист сборной Украины Сергей Кривцов.