Неудачный дебют: украинский защитник впервые сыграл в старте за клуб МЛС

Бывший игрок Днепра и Зари Евгений Чеберко вышел в стартовом составе Коламбус Крю на матч Кубка лиг. Украинец не сумел помочь своей команде одержать победу.

5 июля в Колумбусе (штат Огайо, США) состоялся матч 1/16 финала Кубка лиг, в котором местный Коламбус Крю принимал Миннесоту Юнайтед. Впервые в стартовом составе "бригады" вышел украинский легионер Евгений Чеберко, пишет 24 Канал.

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Болельщики недовольны Чеберко

Первый тайм встречи завершился вничью (1:1). И хотя вины Чеберка в пропущенном голе не было, однако тренер принял решение его заменить в перерыве.

Основное время завершилось со счетом 3:3. Так что победитель поединка определился в серии пенальти. В футбольной лотерее фортуна улыбнулась Миннесоте Юнайтед, которая была точнее при пробитии одиннадцатиметровых. В итоге команда Чеберко покинула турнир на стадии 1/16 финала.

После матча болельщики Коламбус Крю подвергли критике украинца, отметив его ошибки во время передач.

Второй представитель Украины в МЛС