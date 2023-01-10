Подальше от проблем: скандальный украинец сбежал в Индонезию после вылета из румынского клуба

Евгений Бохашвили перешел в чемпионат Индонезии, в ФК Слеман. Украинец со скандалом покинул свой обычный клуб.

Недавно Бохашвили стал футбольным бездомным, поскольку его выгнали из румынского Оцелула, после скандального интервью Футболист защищался за россиян и несаркастически называл их миролюбивыми. Впоследствии Евгений сам на себя вступился, свергнув вину на то, что он давал интервью на английском языке, а его неправильно перевели.

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После волны неоднозначного внимания в свою сторону, Бохашвили решил уйти подальше от скандалов. Футболист перебрался в индонезийский клуб Слэман. Кстати, Евгений уже защищал цвета индонезийского коллектива с 2019 по 2021 год.

В Индонезии о скандале Бохашвили не упоминают, а наоборот радостно поздравляют футболиста.

Надеемся на праздник в исполнении Боха. Его любовь к чемпионату Индонезии вернулась. Поздравляем в клубе,

– написал ФК Слеман на своей странице в твиттере.

Команды, за которые ратовал Бохашвили

Футболист перемерил немало футболок клубов за свою карьеру: