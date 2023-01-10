Подальше от проблем: скандальный украинец сбежал в Индонезию после вылета из румынского клуба
Источник:Твиттер ФК Слеман
Евгений Бохашвили перешел в чемпионат Индонезии, в ФК Слеман. Украинец со скандалом покинул свой обычный клуб.
Недавно Бохашвили стал футбольным бездомным, поскольку его выгнали из румынского Оцелула, после скандального интервью Футболист защищался за россиян и несаркастически называл их миролюбивыми. Впоследствии Евгений сам на себя вступился, свергнув вину на то, что он давал интервью на английском языке, а его неправильно перевели.
Достойно внимания Мудрик улетел на сборы с Шахтером, – СМИ
После волны неоднозначного внимания в свою сторону, Бохашвили решил уйти подальше от скандалов. Футболист перебрался в индонезийский клуб Слэман. Кстати, Евгений уже защищал цвета индонезийского коллектива с 2019 по 2021 год.
В Индонезии о скандале Бохашвили не упоминают, а наоборот радостно поздравляют футболиста.
Надеемся на праздник в исполнении Боха. Его любовь к чемпионату Индонезии вернулась. Поздравляем в клубе,
– написал ФК Слеман на своей странице в твиттере.
Команды, за которые ратовал Бохашвили
Футболист перемерил немало футболок клубов за свою карьеру:
- Днепр
- Волынь
- Карпаты
- Нефтяник
- Движение
- Торпедо (Грузия)
- Минск (Беларусь)
- Паханг (Малайзия)
- Персипура (Индонезия)
- Намдинь (Вьетнам)
- Оцелул (Румыния)