Подальше от проблем: скандальный украинец сбежал в Индонезию после вылета из румынского клуба

10 января 2023, 19:10
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Твиттер ФК Слеман

Евгений Бохашвили перешел в чемпионат Индонезии, в ФК Слеман. Украинец со скандалом покинул свой обычный клуб.

Недавно Бохашвили стал футбольным бездомным, поскольку его выгнали из румынского Оцелула, после скандального интервью Футболист защищался за россиян и несаркастически называл их миролюбивыми. Впоследствии Евгений сам на себя вступился, свергнув вину на то, что он давал интервью на английском языке, а его неправильно перевели.

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После волны неоднозначного внимания в свою сторону, Бохашвили решил уйти подальше от скандалов. Футболист перебрался в индонезийский клуб Слэман. Кстати, Евгений уже защищал цвета индонезийского коллектива с 2019 по 2021 год.

В Индонезии о скандале Бохашвили не упоминают, а наоборот радостно поздравляют футболиста.

Надеемся на праздник в исполнении Боха. Его любовь к чемпионату Индонезии вернулась. Поздравляем в клубе,
– написал ФК Слеман на своей странице в твиттере.

Команды, за которые ратовал Бохашвили

Футболист перемерил немало футболок клубов за свою карьеру:

  • Днепр
  • Волынь
  • Карпаты
  • Нефтяник
  • Движение
  • Торпедо (Грузия)
  • Минск (Беларусь)
  • Паханг (Малайзия)
  • Персипура (Индонезия)
  • Намдинь (Вьетнам)
  • Оцелул (Румыния)
Автор: Роман Колодрубський