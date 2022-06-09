Эвертон Миколенко предложил сыграть благотворительный матч в поддержку Украины
Источник:сайт Евертона
Эвертон, за который выступает Виталий Миколенко, солидарен с Украиной. Клуб хочет помочь украинскому народу, сыграв благотворительный матч против Динамо.
Поддержка английского клуба
Владелец Эвертона Фархад Мошири в открытом письме болельщикам сообщил, что английский клуб предложил Динамо сыграть товарищеский матч на "Гудисон-Парк". Все вырученные средства будут направлены на помощь Украине.
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"Мы не можем забыть о бесчинстве, которое ежедневно происходит в Украине. Реакция болельщиков, игроков и руководства Эвертона и их поддержка Виталия Миколенко, его страны и людей, до сих пор страдающих этим нечеловеческим нападением, были искренними и действительно удивительными.
Клуб уже внес важный вклад. Я могу подтвердить, что мы предложили Динамо провести товарищеский матч на Гудисон-Парк для сбора дополнительных средств на поддержку украинцев. Подробности будут в ближайшее время", – говорится в сообщении.
Карьера Миколенко в Эвертоне
- Украинец подписал соглашение с ливерпульским клубом 1 января 2022 года. За его трансфер Эвертон заплатил 23,5 миллионов евро Динамо.
- Начиная с апреля Виталий является постоянным игроком основного состава "ирисок". Эксзащитник киевского Динамо играет под 19-м номером.
- За "ирисок" он успел отыграть 16 матчей, где отличился забитым мячом. В поединке против Лестера 8 мая Виталий помог своей команде победить.
- Этот гол был признан лучшим мячом Эвертона в нынешнем сезоне.
- Эвертон занял 16-е место в турнирной таблице АПЛ в прошедшем сезоне. В активе команды 39 пунктов.