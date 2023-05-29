Маленькая дочь Зинченко забила первый гол "Эмирейтс": фанаты устроили овации – милое видео

Арсенал провел свой последний матч в АПЛ в сезоне 2022/2023. "Канониры" легко справились с Вулверхэмптоном 5:0.

Еще в первом тайме команда Микеля Артеты почти гарантировала себе победу, забив три мяча. Дубль оформил Гранит Джака и голом отличился Букайо Сака – 3:0 в пользу Арсенала.

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Счастливые мгновения семьи Зинченко на "Эмирейтс"

Во втором тайме избиение "волков" продолжилось. Габриэл Жезус и Якуб Кивер довели счет до сокрушительного 5:0. Арсенал проиграл борьбу Манчестеру Сити за чемпионство АПЛ-2022/2023, но на мажорной ноте закончил свой путь в текущем сезоне.

После поединка футболисты Арсенала поблагодарили фанатов за поддержку в течение сезона. На футбольное поле "Эмирейтс" вышли семьи игроков и маленькие дети.

Также на поле появился Александр Зинченко, пропустивший последние матчи "канониров" из-за травмы, полученной в поединке против Ньюкасла.

Зинченко вышел на поле со своей маленькой дочкой Евой, которая в футболке Арсенала забила свой первый гол на "Эмирейтс". Такой милый момент поддержали фанаты Арсенала, разразившиеся аплодисментами для Евы. Зинченко тоже радостно встретил гол своей дочери.

Очень трогательный момент от семьи левого защитника лондонского клуба.

Ева Зинченко забила гол на стадионе Арсенала: смотрите видео

Отметим, что уже в своем первом сезоне в Арсенале Зинченко мог еще раз стать чемпионом Англии, но не хватило совсем немного. Команда Микеля Артеты провалила концовку сезона.

Арсенал набрал на 5 баллов меньше, чем МанСити, который в очередной раз получил чемпионство АПЛ. За это "канониры" вернулись в Лигу чемпионов.

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