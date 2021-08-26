Есть травмы, но это отмазки для слабаков, – фехтовальщик Демчук о 4 месте на Паралимпиаде

Украинский фехтовальщик Андрей Демчук ехал на Паралимпиаду-2020 в статусе одного из главных фаворитов. Паралимпийский чемпион в Рио остановился на японской земле в шаге от наград.

"Бой за "бронзу" я сам проиграл"

33-летний спортсмен со Львова остался расстроен, что не удалось взять медаль в его коронной дисциплине. Теперь Андрей Демчук будет пытаться завоевать медаль в других видах.

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Как признался сам паралимпиец, поражение в бронзовом финале было после серии ошибок, хотя мощность соперника не следует отбрасывать в сторону. Соперником украинца был представитель Китая Тянь Цзяньцзюаню.

Бой за "бронзу" я сам проиграл. Очень сильный соперник, я на него настраивался. Но конец поединка просто некорректно проведен: вместо того, чтобы спокойно довести его до победы при счете 13:7... Это моя ошибка, моя спешка, и очень обидно, потому что на этот бой вышел мотивированным, заряженным. Сказать, что мне обидно – ничего не сказать,

– поделился эмоциями фехтовальщик.

"Дело не в том, что я проиграл. При счете 14:14 получил красную карточку, и это неприятно, потому что это штрафной удар. Нервы были на максимуме. К сожалению, мне очень обидно, потому что это мой основной вид. Я где-то надеялся получить награду, но, к сожалению, соперники оказались сильнее", – заявил опытный спортсмен.

"К сожалению, есть травмы. Но это отмазки для слабаков"

33-летний олимпийский чемпион в Рио рассказал, что его беспокоят травмы. Но назвал такую проблему лишь отмазкой. Андрей отметил, что нужно заканчивать или фехтовать на полную.

К сожалению, есть травмы. Но это отмазки для слабаков. Надо заканчивать или фехтовать на полную. Я все равно отвергаю все. У меня есть замечательный врач в Киеве Александр Еремин, который меня лечит, вытягивает постоянно от травм. Есть массажисты и врачи, которые максимально реабилитируют. Я все равно стараюсь тренироваться на максимум. Я не молодой парень, мне уже 33 года, есть приобретенные травмы. Но это все равно отмазки, к сожалению, четвертое место. Это самое обидное место на Паралимпиаде, но это значит, что я недоработал. Сделаю все возможное, чтобы в последующие дни в некоронных видах побороться достойно,

– признался Демчук.

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Интересно, что было на Паралимпиаде и украинское дерби между Андреем Демчуком и Артемом Манько. 33-летний фехтовальщик похвалил земляка и выделил его готовность к соревнованиям. К слову, Манько принес Украине второе "серебро" в фехтовании.

Артем в отличной форме, он показывал свою готовность. Я его благодарю за то, что мы друг для друга являемся лучшими спарринг-партнерами: он для меня является раздражителем, я – для него. Следующие три года он будет для меня в статусе паралимпийского призера. Возможно, многих он удивил, но я знал и чувствовал, что он может показать максимум, если подготовится,

– отметил Демчук.

"Его уровень фехтования соответствует этому, и в принципе я чуточку недоволен началом боя с ним. Мы знаем друг друга достаточно хорошо, сильные и слабые стороны, и он их быстрее нащупал. Не смог перестроиться, сделал это только в конце, но уже было поздно. Основной бой я проиграл в полуфинале, мы это понимали. А в бою за "бронзу" я боролся за максимум, но занял лишь четвертое почетное место".