Есть шансы на выживание: СК Днепр-1 может вернуться

СК Днепр-1 не будет участвовать в чемпионате Украины сезона-2024/2025. Однако, сообщают о том, что клуб может вернуться, если сохранит за собой профессиональный статус.

После исключения Днепр-1 из чемпионата Украины на следующий сезон, днепряне имеют шанс на существование. Клуб должен обратиться в ПФЛ, чтобы остаться в лиге и сохранить за собой профессиональный статус.

Читайте также Снялись с УПЛ, но не из еврокубков: известны вероятные соперники Полесья и Днепра-1 в ЛК

Что поможет днепрянам

СК Днепр-1 сможет не выступать в турнирах этого сезона, но если ПФЛ удовлетворит просьбу клуба. Команда также сможет вернуться к участию в соревнованиях через год. Для этого нужно будет снова пройти аттестацию и получить разрешение.

Недавно Викноком УАФ утвердил, что в следующем сезоне, коллективы занявшие предпоследнее и последнее место в турнирной таблице не смогут претендовать на то, чтобы остаться в дивизионе. При условии, что снова возникнет ситуация со снятием клуба с чемпионата.

На собрании команд Украинской Премьер-лиги рассмотрели и утвердили снятие СК Днепр-1 с Чемпионата Украины сезона-2024/2025.

Ранее, Исполком УАФ принял решение о том, чтобы разыграть место Днепр-1 в "турнире четырех". Между собой сыграют Минай, Металлист 1925, Эпицентр и Левый Берег. Победитель получит место в УПЛ на следующий сезон.

В клубах недовольны таким решением потому, что считают это лишней усталостью перед началом нового чемпионата. Матчи состоятся 26 и 30 июля. Новый сезон УПЛ начнется матчем Верес – Карпаты, базовая дата игры 3 августа.