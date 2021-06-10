Есть ли у Украины шанс вернуть лозунг "Героям слава" на форму сборной

Украина пытается убедить УЕФА позволить ей вернуть лозунг "Героям слава!" на форму футбольной сборной для Евро-2020. И Украина имеет возможность это сделать.

Форма сборной Украины была официально утверждена УЕФА для участия в чемпионате Европы. По словам президента УАФ Андрея Павелко, утвердили и надписи на форме "Слава Украине!" на спине и "Героям слава!" на обратной стороне. А также дизайн с контуром Украины впереди. Поэтому 6 июня Украина представила новую форму.

Но у россиян внимание к форме сборной Украины оказалось тщательнее, чем к своей (на форме сборной России решили использовать цветные полосы на рукавах, которые должны складываться в цвета флага. Вот только флаг вышел вверх тормашками. Поэтому его можно было увидеть только тогда, когда российские футболисты стояли с поднятыми руками). Там вызвало возмущение и размещение карты оккупированного Крыма на форме, и оба лозунга.

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Сначала в УЕФА ответили России, что форма официально утверждена. И после официальной жалобы Российского футбольного союза, УЕФА таки изменила решение.

УЕФА внимательно изучила недавно добавленный на новый комплект формы слоган "Героям слава", который был представлен на ознакомление в УЕФА, а в последствии и утвержден в декабре 2020 года. Однако в то время не рассматривалась взаимосвязь между двумя фразами. После дальнейшего анализа было принято решение, что конкретное сочетание двух фраз считается исключительно политическим по своей природе, имеет исторический и милитаристский подтекст,

– говорится в сообщении.

И действительно, если следовать такой логике, то лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!", согласно украинскому законодательству, являются официальным приветствием в Вооруженных силах и в Национальной полиции Украины. А УЕФА пытается максимально дистанцировать себя от таких вещей.

Но у Украины есть шанс доказать, что это не только приветствие украинских военных или правоохранителей. Ведь не они первыми его придумали.

Согласно статье 13 регламента УЕФА об экипировке, на форму национальной сборной можно нанести лозунг команды. Именно поэтому УЕФА и разрешила использование лозунга "Слава Украине!" как "общую и неполитическую фразу общенационального значения". УАФ остается доказать, что "Героям слава" является нераздельным продолжением этой фразы, которая и является лозунгом сборной Украины по футболу. И именно ее используют болельщики на трибунах во время матчей сборной Украины (примеров из матчей можно привести немало).

Ведь сборная Украины не первая, кто использует лозунги в своей форме (в документах УЕФА в качестве примера приведена форма сборной Дании с лозунгом "En Del af Noget Større"). Да и сама сборная Украины лозунг "Слава Украине!" использует с 2018 года. И тогда тоже были жалобы россиян. Но тогда они были безуспешны. А до этого на Евро-2012 на спине футболистов украинской сборной был другой лозунг "Украина, вперед!".

Но и без лозунга "Героям слава!" на обороте футболки (который и так никто не увидит во время трансляции, и о котором мало бы кто знал, если бы не скандальные россияне), нам следует поддерживать сборную Украины на Евро-2020 (и не только на Евро-2020, и не только футболистов ). И пожелать победы.

Слава Украине! Героям слава!