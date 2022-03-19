Если вы ничего не делаете, чтобы остановить это, значит, что вы поддерживаете войну, – Магучих

Ярослава Магучих смогла поднять украинский флаг выше других на чемпионате мира в Сербии. Украинская прыгунья в высоту свою победу посвятила родной стране.

Магучих: Прекратите делать вид, что войны нет

Ярослава Магучих прокомментировала свою победу в Белграде. Новоиспеченная чемпионка мира призналась, что ей сложно дался старт, когда в родной Украине раздаются взрывы и идет война против рашистов.

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Однако талантливая спортсменка добавила, что защищает Украину на спортивном фронте и посвящает свою победу землякам.

Магучих призвала прекратить войну в Украине и делать вид, что ничего не происходит. Ярослава раскритиковала тех людей, которые продолжают молчать о нападении России на украинское государство.

Перестаньте делать вид, что войны нет! Россия напала на Украину Они бомбят города, расстреливают мирных жителей, и это наша реальность. Если вы ничего не делаете, чтобы остановить это, это означает, что вы поддерживаете войну,

– сказала Магучих.

Как Магучих стала чемпионкой мира

С результатом 2.02 метра украинка торжествовала в столице Сербии. Ярославе удалось опередить ближайшую конкурентку из Австралии Элеанора Паттерсон на 2 сантиметра (результат австралийки – 2 метра).

Также Магучих перепрыгала свою землячку Ирину Геращенко, которая с высотой 1.98 стала 5-й.

Ярославе Магучих удалось продемонстрировать лучший результат сезона.