Если в Украине не появится база для фристайлистов, то я уже не знаю, что делать, – Абраменко
Источник:Xsport
Олимпийский чемпион Пхенчхана и серебряный призер Пекина Александр Абраменко вернулся из Китая в Украину. Спортсмен поделился эмоциями после завоевания очередной награды на Олимпиаде.
Абраменко: В будущем я бы хотел открыть школу фристайла
По словам фристайлиста, серебряная награда Пекина досталась ему очень сложно, поскольку на спортсмена возлагали большие надежды. Это сильно влияло на психологию, подчеркнул Абраменко.
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"Это очень сложная для меня медаль, потому что сложно тягаться на Олимпийских играх из-за безумной ответственности. Хочешь показать максимальный результат и завоевать награду, а когда ты действующий Олимпийский чемпион, еще сложнее становится. Очень важно, что мне удалось взять, хоть и серебряную медаль , но это подтверждение моего мастерства", – сказал олимпийский чемпион.
Спортсмен также высказался о развитии зимних видов спорта в Украине.
Я думал, что уже после Игр в Пхенчхане-2018 появится олимпийская база для фристайлистов, но что-то пошло не по плану. Может, хоть сейчас появится, но если не появится, то я уже не знаю что делать,
– заявил Абраменко.
"В будущем я бы хотел открыть школу фристайла и передавать свой опыт и мастерство подрастающему поколению", – добавил фристайлист.
Александр Абраменко – второй мультимедалист
- На Олимпаде-2018 Абраменко завоевал золотую награду. Эта медаль была единственной для Украины на Играх-2018.
- На Играх-2022 Александр получил серебро. Это единственная награда для Украины.
- Александр стал самым успешным украинским олимпийцем и вторым мультимедалистом в истории на Зимних Олимпиадах.
- До этой Олимпиады только одной спортсменке удавалось получить две медали на Зимних Играх. Биатлонистка Вита Семеренко выиграла золото и бронзу на Олимпиаде-2014.