Если в Украине не появится база для фристайлистов, то я уже не знаю, что делать, – Абраменко

Олимпийский чемпион Пхенчхана и серебряный призер Пекина Александр Абраменко вернулся из Китая в Украину. Спортсмен поделился эмоциями после завоевания очередной награды на Олимпиаде.

Абраменко: В будущем я бы хотел открыть школу фристайла

По словам фристайлиста, серебряная награда Пекина досталась ему очень сложно, поскольку на спортсмена возлагали большие надежды. Это сильно влияло на психологию, подчеркнул Абраменко.

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"Это очень сложная для меня медаль, потому что сложно тягаться на Олимпийских играх из-за безумной ответственности. Хочешь показать максимальный результат и завоевать награду, а когда ты действующий Олимпийский чемпион, еще сложнее становится. Очень важно, что мне удалось взять, хоть и серебряную медаль , но это подтверждение моего мастерства", – сказал олимпийский чемпион.

Спортсмен также высказался о развитии зимних видов спорта в Украине.

Я думал, что уже после Игр в Пхенчхане-2018 появится олимпийская база для фристайлистов, но что-то пошло не по плану. Может, хоть сейчас появится, но если не появится, то я уже не знаю что делать,

– заявил Абраменко.

"В будущем я бы хотел открыть школу фристайла и передавать свой опыт и мастерство подрастающему поколению", – добавил фристайлист.

Александр Абраменко – второй мультимедалист