Если в Пекине не будет медалей, это провал, – министр Гутцайт об Украине на Олимпиаде-2022
2 февраля 2022 , 14:54Читати новину українською
Источник:Tribuna.com
В китайском Пекине вскоре начнутся зимние Олимпийские игры. Перед стартом Олимпиады министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, какой результат будет провалом для нашей страны.
На Олимпийских играх Украину представят 45 спортсменов в 12 видах спорта. Гутцайт заявил, что провальным результатом для Украины будет отсутствие медалей.
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Если не будет ни одной медали. Вы же понимаете, что в спорте всегда есть пьедестал. Это показатель того, что хоть что-то есть в государстве,
– ответил Гутцайт на вопрос о том, какой результат будет провалом для Украины.
Украина дважды заканчивала Олимпиаду без медалей
- За всю историю Украина только дважды закончила зимние Олимпийские игры без наград.
- Впервые это произошло на Олимпиаде-2002 в американском Солт-Лейк-Сити.
- На той Олимпиаде нашу сборную представили до сих пор рекордные 68 спортсменов. Во второй раз подобное произошло на Играх в Ванкувере в 2010 году.
- На предыдущей Олимпиаде в 2018 году "сине-желтые" получили только одну награду. "Золото" для Украины получил Александр Абраменко.
Успехи украинцев на зимних Олимпийских играх / Инфографика 24 каналаВажно. Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине состоится 4-го февраля. Олимпиада продлится до 20-го февраля.