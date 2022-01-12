Если Джошуа победит Усика в реванше – это будет стопроцентный договорняк, – экс-тренер Кличко

Бывший член команды Владимира Кличко Сергей Городничев поделился мыслями относительно будущего реванша Усик-Джошуа. Он рассказал, как будет действовать в следующем противостоянии британский боксер.

Городничев: Джошуа ничего не остается делать

Бывший боксер уверяет, что сейчас трудно предсказать, кто именно выиграет в реванше. По его словам, у обоих соперников пока одинаковые шансы на победу.

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Конечно, Усик психологически стабилен, что очень важно. Но, вероятно, Джошуа ничего не остается делать, кроме как боксировать агрессивно, идти вперед, ломать Александра и не давать ему шансов,

– сказал Городничев.

Специалист также уверен, что Джошуа проявит свою агрессию в реванше. Он подчеркивает, что британцу надо больше подготовиться психологически.

"Если Джошуа в этом бою выиграет, то я от своих слов не отказываюсь – это будет стопроцентный договорняк. Если проиграет, то тогда надо будет признать мастерство Александра", – заявил бывший боксер.

Сергей Городничев входил в тренерский штаб легендарного украинца Владимира Кличко в 2011-2017 годах.