Городничов: Джошуа нічого не залишається робити

Колишній боксер запевняє, що наразі важко передбачити, хто саме виграє у реванші. За його словами, в обох суперників наразі однакові шанси на перемогу.

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Звичайно, Усик психологічно стабільний, що дуже важливо. Але, ймовірно, Джошуа нічого не залишається робити, крім як агресивно боксувати, йти вперед, ламати Олександра і не давати йому шансів,

– сказав Городнічов.

Фахівець також впевнений, що Джошуа проявить свою агресію у реванші. Він наголошує, що британцеві треба більше підготуватися психологічно.

"Якщо Джошуа в цьому бою виграє, то я від своїх слів не відмовляюся – це буде стовідсотковий договірняк. Якщо програє, то тоді треба буде визнати майстерність Олександра", – заявив колишній боксер.

До слова. Сергій Городнічов входив до тренерського штабу легендарного українця Володимира Кличка у 2011-2017 роках.