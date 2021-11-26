Еще пожалели: Моуринью заявил, что Рома могла забить 6 или 7 голов в ворота Зари

Луганская Заря пропустила от Ромы четыре гола. Тренер римлян Жозе Моуринью поделился впечатлениями от игры.

Моуринью: Заря – соперник не самого высокого уровня

Португальский специалист Ромы рассказал, что его команда могла наколотить в ворота Дмитрия Мацапуры значительно больше голов. По мнению Жозе Моуринью, луганский клуб – соперник не самого высокого уровня.

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Наставник "волков" отметил футбольную агрессию футболистов соперника и неплохие индивидуальные качества.

Думаю, мы очень хорошо начали игру с первых минут. Могли забить шесть или семь голов. Заря – соперник не самого высокого уровня, но с агрессией и неплохими индивидуальными качествами. Мы счастливы, что удается прогрессировать,

– процитировали слова Моуринью со ссылкой на Sky Sport Italia.

Отметим, что накануне игры тренер "волков" сравнил матч с луганской командой с финалом.

К слову, поединок завершился победой Ромы со счетом 4:0.

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