Еще одна украинка сдала положительный допинг-тест на Олимпиаде – бобслеистка Лидия Гунько

Международное агентство допинг-тестирования заявило, что в анализе украинской спортсменки Лидии Гунько обнаружили запрещенные вещества. Спортсменку отстранили от соревнований.

Анализ у Гунько был взят 14 февраля 2022 года. В этот день бобслеистка закончила свои выступления, показав 20-й результат на Олимпиаде-2022.

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17 февраля лаборатория в Пекине заявила, что в допинг-пробе Гунько обнаружили запрещенные препараты.

Сразу после этого Гунько была отстранена от соревнований и тренировок, а также любой профессиональной деятельности на Олимпиаде-2022.

Гунько имеет право обжаловать свое отстранение в Спортивном арбитражном суде. А также имеет право требовать анализа B-пробы.

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Положительная допинг-проба Гунько стала второй для Украины на зимней Олимпиаде в Пекине. До этого допинг обнаружили в пробе лыжницы Валентины Каминской. Ее тоже отстранили от соревнований. Каминская заявила, что эта ситуация может привести к окончанию ее профессиональной карьеры.

Украину на Олимпиаде-2022 представляют 45 спортсменов.