Футбольная ассоциация Шотландии объявила, что получила разрешение правительства страны на присутствие зрителей на матчах Евро-2020 в Глазго.

Местный "Хэмпден Парк" сможет принять 25 процентов зрителей от своей общей вместимости – около 12 тысяч болельщиков.

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Глазго – хозяин трех матчей группового раунда в квартете D и одной игры 1/8 финала, запланированной на 29 июня.

В среду, 7 апреля – дедлайн УЕФА для городов-хозяев чемпионата Европы. Готовность принять зрителей на своих матчах подтвердили в Амстердаме, Бильбао, Санкт-Петербурге, Бухаресте, Риме и Копенгагене.

Евро-2020 состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Украины сыграет в группе C против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Политика УЕФА относительно вероятного возврата билетов на Евро-2020 / Иллюстрация 24 канала