Сидорчук: Мы не забываем о том, что сейчас происходит в Украине

Первый товарищеский матч сборной Украины состоится 11 мая. Национальная команда сыграет против Боруссии Менхенгладбаха.

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Полузащитник Сергей Сидорчук рассказал о значимости спарринга с немецкой командой. Он подчеркнул, что так команда привлечет внимание мира к войне в Украине.

Прежде всего мы начали подготовку в Шотландию. Я считаю, что это более подготовительный матч, чем выставочный. Но так же мы не забываем о том, что сейчас происходит в Украине. Буквально за несколько часов до пресс-конференции я увидел фотографии из "Азовстали" с нашими ранеными военными. Поэтому сказать, что это будет только предварительный поединок, у меня не получается. Это будет еще одна попытка привлечь внимание к ситуации, которая сейчас происходит в Украине,

– сказал футболист.

По словам игрока, все футболисты сборной понимают важность игр в плей-офф отборе. Команда настроена побеждать.

"Если честно, мы не в худших условиях в плане жизни. Если вы видели то, что происходит в Украине, а именно на востоке, в Одессе… Мы того не чувствуем, хотя в начале войны все это пережили. В сборной мы не дискутируем, у всех примерно одно и то же на душе, в голове, в словах.

Это не та пропаганда, которая идет с другой стороны, потому что мы живем на нашей земле, видим происходящее вживую, а не по телевизору. Здесь не может быть ни одной дискуссии — у всех одно общее мнение", – отметил Сергей.

Сидорчук отметил, что победа в матче с Шотландией порадует украинцев так, как подписание ленд-лиза.

Что касается игры с Шотландией, то все ребята понимают, какое бремя у них на плечах. Это может быть для всех украинцев вторая хорошая новость в последнее время после ленд-лиза, подписанного США. Все мы живем этой игрой и надеемся, что у нас все получится,

– добавил игрок.

Подготовка к игре с Шотландией