Еще одна победа для Украины: Ястремская в волевом стиле вышла в финал турнира в Лионе

Даяна Ястремская пробилась в финал турнира WTA в Лионе (Франция). Украинская теннисистка смогла обыграть румынку Сорану-Михаэлу Кирстя.

Даяна Ястремская – Сорана Кирстя 2:1 (7:6, 4:6, 6:4)

Теннисистки провели на корте 2 часа 32 минуты. Именно столько понадобилось Ястремской, чтобы вырвать путевку в финал у соперницы из Румынии, сообщает 24 канал.

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Старт поединка украинцы не удался. Даяна начала с 1:4 в пользу Кирсти. Далее Ястремский удалось взять три гейма подряд и сравнить до 4:4. Ни одна из девушек не хотела отдать первую партию, поэтому перевели ее в тай-брейк.

Конечность сета показалась очень напряженной. Теннисистки брали розыгрыши поочередно. Однако последние два мяча были в пользу украинки – 7:5. В итоге – 7:6.

Видео окончание первого сета

Второй сет начался с трех подряд выигранных геймов для теннисистки из Украины. Однако на этот раз Сорана собралась и догнала соперницу – 4:4. Кирстя в приподнятом настроении продолжила успех и сравнила цифры на табло в графе сети – 4:6.

Все решалось в третьей партии. Украинка снова начала с 2:0. Даяна отдала один гейм, но своего в этом сете уже не отпустила – 6:4. Следует выделить девятый гейм, который был очень затяжным.

Видео последнего розыгрыша

За матч Ястремская совершила 6 подач на вылет, 7 двойных ошибок и отыграла 6 из 11 возможных брейк-пойнтов.

Даяна Ястремская вышла в финал турнира в Лионе. Уже традиционно теннисистка отметила победу в матче с сине-желтым флагом.

За трофей украинская теннисистка будет бороться против китаянки Шуай Чжан. Поединок состоится 6 марта.

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