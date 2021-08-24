Еще одна легенда сборной Украины может войти в тренерский штаб Петракова

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков пригласил в тренерский штаб ассистента главного тренера Динамо Олега Гусева.

Впрочем, маловероятно, что Гусев появится в национальной сборной, поскольку руководство Динамо не заинтересовано в его уходе.

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Гусев с 2003 по 2016 годы провел за сборную Украины 98 матчей и забил 13 мячей.

Что известно о приходе Петракова

64-летний Петраков возглавил сборную Украины 18 августа. Тренер принял команду после того, как Андрей Шевченко 1 августа объявил, что у него закончился контракт с УАФ.

Первый матч во главе сборной Украины Петраков проведет 1 сентября на выезде против Казахстана. 4 сентября "сине-желтым" предстоит встреча в Киеве с чемпионами мира французами.

Ранее стало известно, что в тренерский штаб Александра Петракова вошли Вячеслав Кернозенко, Вячеслав Руженцев, Иван Баштовый, Александр Шовковский и Андрей Анненков.