Еще один топ-матч АПЛ могут перенести из-за коронавируса

15 января 2022 , 09:18
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Источник:

ФК Арсенал

Очередной матч в Англии находится на грани переноса. Арсенал направил официальный запрос руководству АПЛ с просьбой перенести матч 22-го тура чемпионата Англии против Тоттенхэма.

В лагере "канониров" много травмированных футболистов, а ухудшает ситуацию COVID-19, который диагностировали у ряда игроков. Поединок Тоттенхэм – Арсенал запланирован на 16 января.

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В Тоттенхэме удивлены таким положением вещей, потому что считают, что в Арсенале нет эпидемии коронавирус.

Турнирное положение Тоттенхэма и Арсенала

  • Тоттенхэм под руководством Антонио Конте в АПЛ еще не проигрывал. Это лучший беспроигрышный тренерский старт у "шпор" в эпоху АПЛ.
  • Сейчас подопечные Артеты располагаются на 5-й строчке АПЛ, опережая Тоттенхэм лишь на два очка, но у команды Конте есть еще две игры в запасе.
Автор: Юрій Семенюк