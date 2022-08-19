Один из самых богатых клубов мира включился в борьбу за Малиновского

До Руслана Малиновского уже выстроилась целая очередь из английских клубов. Этот перечень пополнил Ньюкасл.

Еще один претендент на украинца

По информации СМИ, один из самых богатых клубов мира попытается переманить украинского полузащитника из Аталанты. Однако не только Ньюкасл охотится за Русланом Малиновским.

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Ранее сообщалось об интересе со стороны клубов АПЛ – Ноттингема Фореста и Тоттенхэма. Также вроде бы заинтересованность от французского Марселя.

Интересно, что именно в товарищеском матче с Ньюкаслом украинец поссорился с главным тренером Аталанты Джаном Пьеро Гасперини, не исключившим трансфер Малиновского в другой клуб.

Из этой компании Ноттингем Форест играет роль аутсайдера. Малиновский не хочет переходить в расположение новичка АПЛ, а Аталанта уже отклонила первое предложение английского клуба из-за неприемлемой финансовой части. Новичок АПЛ готов отдать за украинца 15 миллионов евро. А бергамовский клуб хочу выручить за переход Руслана не менее 20 – 22 миллионов.

У Малиновского еще есть действующее соглашение с Аталантой, которое рассчитано до конца июня 2023 года.

Жена игрока сборной Украины Роксана добавила интригу возможному переходу своего мужа в другую команду. Однако выложила фотографии после переезда в новый дом в Бергамо, где выступает Аталанта. Хотя не исключила клубные изменения в карьере Руслана.