Еще один игрок Динамо Кендзера перебрался в чемпионат Польши
Источник:сайт Леха
Правый защитник Динамо Томаш Кендзера пополнил состав польского Леха. Футболист будет играть на Родине до конца сезона.
Воспользовался новыми правилами ФИФА
Польский защитник Томаш Кендзер решил получить игровую практику в родной стране. В ближайшее время Томаш Кензер будет выступать за познанский Лех.
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27-летний футболист будет выступать в Польше на правах аренды до конца сезона, после чего вернется в Динамо.
Интересно, что Кендзера вернулся в воспитавший его клуб. Именно в Лехе Томаш начинал свою футбольную карьеру и играл в течение 2010 – 2017 годов, после чего перешел в киевский клуб.
Защитник прокомментировал свой переход в Лех.
"Мне здесь очень удобно. У меня было удовольствие играть за Лех, помню, что здесь было раньше. Кто-то остался здесь, возможно, не в самой команде, а в руководстве или среди других клубных работников. Команда изменилась, но качество действительно высокое, и все делается для достижения целей, которые были поставлены перед сезоном. Почти две недели я тренируюсь с командой, физически и морально готов сыграть в ближайшую субботу", – сказал Кендзер.
Напомним, что киевляне уже потеряли Беньямина Вербича, который до конца июня 2022-го будет выступать в футболке польской Легии.
Карьера Кендзеры в Динамо
- В июле 2017 года Томаш Кендзер поставил свою подпись на контракте с Динамо. Почти сразу же заслужил место в стартовом составе киевлян.
- В сезоне-2021/2022 отыграл в бело-синей футболке 12 матчей, в которых забил один гол.