Еще бы Киву поймать и повесить на Майдане, тренер Полесья прокомментировал арест Медведчука
Источник:Денисов Time
Тренер голкиперов Полесья Рустам Худжамов прокомментировал арест депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука. Он эмоционально высказался об участниках этой политсилы.
Худжамов: Еще бы Киву достать оттуда
Специалист также жестко высказался по поводу дальнейшей судьбы депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и предателя Украины Ильи Кивы, который хочет получить политическое убежище в России.
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Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как ему было приятно видеть арест Виктора Медведчука. Он подчеркнул, что было бы лучше, если бы наказание понес и один из его соратников Кива.
Также Худжамов шокирован происходящим в Мариуполе.
Еще бы Киву достать оттуда. Поймать и повесить на Майдане. Было бы неплохо,
– отметил тренер.
Полесье ушло на зимний перерыв в статусе 9 команды Первой лиги Украины, на счету команды 25 очков.