Еще бы Киву поймать и повесить на Майдане, тренер Полесья прокомментировал арест Медведчука

Тренер голкиперов Полесья Рустам Худжамов прокомментировал арест депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука. Он эмоционально высказался об участниках этой политсилы.

Худжамов: Еще бы Киву достать оттуда

Специалист также жестко высказался по поводу дальнейшей судьбы депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и предателя Украины Ильи Кивы, который хочет получить политическое убежище в России.

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Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как ему было приятно видеть арест Виктора Медведчука. Он подчеркнул, что было бы лучше, если бы наказание понес и один из его соратников Кива.

Также Худжамов шокирован происходящим в Мариуполе.

Еще бы Киву достать оттуда. Поймать и повесить на Майдане. Было бы неплохо,

– отметил тренер.

Киви объявлено подозрение в государственной измене за публичные призывы к насильственной смене власти и свержению конституционного строя.

Полесье ушло на зимний перерыв в статусе 9 команды Первой лиги Украины, на счету команды 25 очков.