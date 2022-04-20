Худжамов: Ще б Киву дістати звідти

Фахівець також жорстко висловився щодо подальшої долі депутата від "Опозиційної платформи – За життя" та зрадника України Іллі Киви, який хоче отримати політичний притулок у Росії.

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Ексворотар збірної України розповів, як йому було приємно бачити арешт Віктора Медведчука. Він наголосив, що було б ще краще, якби покарання поніс і один із його соратників Кива.

Також Худжамов шокований тим, що відбувається у Маріуполі.

Ще б Киву дістати звідти. Спіймати та повісити на Майдані. Було б непогано,

– зазначив тренер.

До слова. Киві оголошено підозру у державній зраді за публічні заклики до насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу.

Полісся пішло на зимову перерву у статусі 9-ї команди Першої ліги України, на рахунку команди 25 очок.