Емельянов выгрыз паралимпийское "золото" по гребле: это 21 победа Украины в Токио
Источник:24 канал
Сергей Емельянов стал автором 21 "золота" Украины на Паралимпиаде-2020. Спортсмен стал лучшим в спринте по гребле на байдарках и каноэ.
Золотой заплыв украинца
Сергей Емельянов боролся за награды в классе KL3. Наибольшую борьбу украинец вел с представителем Паралимпийского комитета России Леонидом Крыловым. Лишь 0.109 секунды разделили первое и второе место. А быстрее в этом старте оказался Емельянов.
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Сергей Емельянов – паралимпийский чемпион по гребле. Наш спортсмен финишировал со временем 40.355. Второй соответственно стал Крылов. Тройку призеров замкнул британец Роберт Оливер.
Результаты призеров
1. Сергей Емельянов (Украина) - 40.355
2. Леонид Крылов (ПКР) – 40.464
3. Роберт Оливер (Великобритания) – 41.268
- Для Емельянова это первый подиум в Токио. Всего в его карьере это вторая медаль и вторая высшего качества. До этого в Рио Сергей стал лучшим в одиночном заплыве в классе KL3 в 2016 году.
- Это 21 "золото" для Украины на Паралимпиаде в Токио.