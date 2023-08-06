Украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко выиграла дебютную бронзу на турнире Мастерс в Будапеште

19-летняя спортсменка из Днепропетровщины одержала четыре победы на престижных соревнованиях в столице Венгрии. Это уже вторая награда нашей стране.

Сборная Украины по дзюдо продолжает удачно выступать на проходящем в Будапеште Мастерсе-2023. В пятницу бронзовая медаль покорилась Дарье Билодид, пишет 24 канал.

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Киевлянка преуспела в категории до 57 килограммов. В воскресенье старт на соревнованиях взяли еще три украинок. Правда. до награды добралась только одна.

Юлия Курченко вылетела после первой же стычки в категории до 78 килограммов. В свою очередь Евгений Балевский завершил выступления во втором круге турнира до 100 килограммов.

Зато бронзовая медаль покорилась Елизавете Литвиненко. 19-летняя дзюдоистка из Днепропетровщины одолела Ирисхон Курбанбаеву (Узбекистан) и Анну-Марию Вагнер (Германия).

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В конце концов украинка уступила француженке Фанни Эстель Посвите, но получила право сыграть в утешительных матчах за бронзу. Там Елизавета одержала две победы над представительницами Кореи и выиграла бронзу.

Для Литвиненко это первая награда на Мастерсе. Ранее дзюдоистка стала юниорским чемпионом Европы и бронзовым призером взрослого чемпионата мира.