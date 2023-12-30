Требуется операция: топовая украинская биатлонистка рискует досрочно завершить сезон

Олимпийская чемпионка Елена Билосюк, вероятнее всего, досрочно закончит сезон 2023/24. У нее не было ни одного старта.

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Билосюк, скорее всего, не проведет ни одной гонки на международных турнирах в сезоне 2023/24. 36-летняя спортсменка должна была начать сезон на уровне соревнований Кубка IBU, однако не пробежала ни одной гонки.

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Елена Билосюк может полностью пропустить сезон 2023/24

В частности, Билосюк планировала свое участие перед спринтом на третьем этапе в норвежском Шушене, но не выступила из-за проблем с коленями, которые, по ее словам, нуждаются в операции. Елена еще не приняла окончательного решения, однако, с учетом реабилитационного периода после операции, она рискует не вернуться к концу сезона 2023/24.

"Узнала, что по рекомендации врача нуждаюсь в операции. Еще думаю, не готова к этому. У нас зима короткая, я уже пропустила пол сезона. Пока реабилитация, то мало шансов, что я буду замечена на каких-то соревнованиях. Травма? Оба колена.

Конечно, я постараюсь как можно скорее пройти реабилитацию, чтобы хотя бы выступить на мартовском чемпионате Украины. Но о международных соревнованиях, думаю, речь не идет", – сказала Билосюк.

Главными достижениями в карьере Елены Билосюк являются золотая медаль чемпионата мира 2013 года в спринте, а также "золото" Олимпийских игр 2014 в женской эстафете.

Последний международный старт Елены Билосюк датирован 18 марта 2023 года. Тогда на этапе Кубка мира в Холменколлене она заняла 57-е место в спринте.