Олимпийская чемпионка Елена Костевич выиграла турнир в Германии, одолев сербскую медалистку

26 января 2023, 20:41
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Источник:

НОК Украины

Украинская стрелок Елена Костевич триумфально выступила на престижном турнире по пулевой стрельбе. Опытная спортсменка подтвердила свой высокий класс.

В немецком Мюнхене состоялся международный турнир по пулевой стрельбе H&N Cup. В соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров приняла участие титулованная украинская спортсменка Елена Костевич.

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Украинка превзошла принципиальную соперницу

В квалификации наша спортсменка показала самый лучший результат (580). В финале Елене противостояла многократная медалистка чемпионатов мира и Европы Хоран Арунович из Сербии.

Украинская чемпионка была точнее (17:9) соперницы в решающей дуэли и завоевала золотую медаль турнира. Бронзу добыла в борьбе Камиль Еджеевски из Франции.

Достижения Елены Костевич

  • Напомним, Елена Костевич – олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе в Афинах-2004.
  • Украинка трижды выигрывала бронзовые медали Олимпийских игр (дважды в Лондоне-2012 и медаль Токио-2020).
  • Костевич – двукратная чемпионка мира (2002, 2018) и четырехкратная чемпионка Европы (2015, 2016, 2019, 2022).
  • В 2013 году Костевич завоевала золотую медаль Универсиады-2013.

Автор: Сергій Шаховець