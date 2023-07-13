За заслуги в кровавой войне: майор армии оккупанта сбежала из России в загнивающую для россиян Европу

Россияне продолжают пробивать дно. Бывшая российская легкоатлетка Елена Исинбаева была подмечена в солнечной Испании.

Бывшая спортсменка, а ныне член МОК и майор российской армии сбежала из "большой страны". Вот так "патриоты" страны сумасшедшего Владимир Путина.

Читайте также Страна клоунов: в России жалуются на то, что не получили приглашения на Азиатские игры

"Патриотка великой страны"

Елена Исинбаева, преимущественно умалчивающая о своей жизни, переехала жить в испанский город Тенерифе. Бывшая российская легкоатлетка была замечена в роскошном комплексе на Канарских островах.

А как случилось, что Исинбаева бежала в Европу, которая, по словам России, загнивает и помогает Украине в войне против России.



Исинбаева переехала в Испанию / Фото El Digital Sur

После этих фото появилась информация о переезде Исинбаевой на службе в российской армии. Оказалось, что Елене дали бессрочный отпуск за заслуги в войне против Украины.

Напомним, что в феврале 2023-го Украина на Исинбаево, вместе с еще тремя представителями Международного олимпийского комитета по России, наложили санкции. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

Санкции рассчитаны на долгие 50 лет. Относительно Исинбаевой и других введены экономические ограничения (блокирование активов и вывод капиталов), аренда госимущества, им запрещено пересекать границу с Украиной и приобретать в собственность земельные участки и другие полученные санкции.

Главное о спортивных достижениях Исинбаевой