Отреклась Путина или лжет: Исинбаева сбежала из России и снова будет работать в МОК со званием майора

Российская армия и спорт тесновато меж собой соединены, как и государственная пропаганда. Примером тому может служить российская спортсмена Елена Исинбаева. Хотя в Международном олимпийском комитете не видят в этом проблем.

Причиной напоминания о существовании Исинбаевой стало расследование испанского издания El Digital Sur. Журналисты установили, что Исинбаева перебралась жить на испанский остров Тенерифе, а не осталась в родном Волгограде. При этом живет там в роскошных апартаментах.

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Роскошная жизнь российского майора в стране НАТО

Уже позже на России вышло расследование о роскошной жизни Исинбаевой на испанском острове. Оказалось, что у нее там не одна недвижимость. Еще в 2018 году она купила пентхаус с видом на океан площадью 155 квадратных метров. Обошлась покупка в 1 миллион евро.

Исинбаева владеет пентхаусом с видом на Атлантический океан в этом доме

А уже после этого 11 февраля 2022 года стала владелицей двух вилл тоже недалеко от пляжа. Каждая из этих 3-этажных вилл имеет примерно одинаковую планировку, в том числе свой лифт. А из самых домов открывается вид на океан.

Один дом площадью в 240 квадратных метров купили за 971 тысячу евро. Второй дом на 280 квадратных метров – за 1,105 миллиона евро.

В феврале 2022 года Исинбаева приобрела две виллы на побережье на Канарах.

Верная путинистка

Все это время Исинбаева остается офицером российской армии. И довольно близка к российскому диктатору Владимиру Путину. Еще в 2012 году она стала его доверенным лицом на выборах президента России.

В 2015 году она получила звание майора лично от министра обороны России Сергея Шойгу. И подписала 5-летний контракт с российским министерством обороны. Все тот же Шойгу лично подписывал контракт с ней.



Елена Исинбаева получила погоны майора лично из рук Сергея Шойгу

На этом "обласканье" Исинбаевой со стороны российских властей не закончилось (как и взаимная любовь спортсменки к российской власти). В 2017 году она вошла в putin team – команду звезд спорта и шоу-бизнеса, поддерживавших Путина. А в 2020 году российский диктатор даже пригласил ее в рабочую группу для смены российской конституции, чтобы "обнулить" свои президентские сроки пребывания у власти.

Лучше всего "любовь к России" у Исинбаевой проявилась тогда, когда она решила рожать детей. В 2014 году она родила дочь Еву, а в 2018 году – сына Добрыню. В обоих случаях делала она это в Монако. Там она проживала более длительный период перед рождением детей. Однако в 2011 году решила возвратиться в Волгоград. Но долго там не выдержала, и в 2013 году пожаловалась на "отсутствие условий для развития спорта и социальную неблагополучность региона". Так что снова сбежала из России.

Без претензий со стороны МОК

В 2016 году Исинбаев был избран в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета на восемь лет. И она там находится до сих пор.

В 2022 году МОК отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за войны, которую Россия начала против Украины. Но это никоим образом не повлияло на саму Исинбаеву, которая со званием майора российской армии продолжала оставаться членом МОК. За что в феврале 2023 попала под санкции в Украине.

И только в июне 2023 года комиссия по этике МОК начала проверку этих фактов. Но результаты пока не озвучили.

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Сама Исинбаева 17 июля 2023 года заявила, что возвращается к работе в МОК.

"Была временная пауза в работе, МОК понадобилось время во всем разобраться. Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023 возобновляю свою международную деятельность в МОК, поскольку в отношении меня у МОК нет никаких сомнений и не под какие статьи и санкции я не попадаю", – радостно заявила Исинбаева.

При этом сделала она это на русском языке на странице вконтакте и на испанском – в инстаграм. Последнее вызвало волну негативных комментариев под постом спортсменки, хотя доступ к инстаграм закрыт в России.

Не обошлось без обвинений со стороны Исинбаевой в сторону тех, кому не нравится ее поведение. Она сама назвала себя "человеком мира", но не сказала ни слова об испанской недвижимости.

Кроме того, в самом посту немало перечисленных достижений ее как спортсменки, но почти нет упоминаний о ее работе на диктаторский режим Путина и ее сотрудничестве с российским министерством обороны. И только неудачное "оправдание" за воинское звание, от которого она не отказалась.

"Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, потому что я не нахожусь и никогда не находилась на службе в вооруженных силах РФ", – убеждает Исинбаева. Хотя факты говорят о другом.

Похоже, из МОК этих "объяснений" оказалось достаточно, раз там решили вернуть Исинбаеву к работе и в комитете.